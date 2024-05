Campi Flegrei,De Luca: Campania chiede lo stato di mobilitazione

Napoli, 29 mag. (askanews) – Sui Campi Flegrei “mi aspetto che il governo nazionale faccia il suo dovere, vi devo comunicare che in questo momento la nostra protezione civile e i vigili del fuoco non ce la fanno più. Quindi credo che nella giornata di oggi chiederemo una mobilitazione straordinaria, lo stato di mobilitazione è lo stato intermedio rispetto allo stato di emergenza”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un evento all’ospedale Cardarelli di Napoli. “C’è bisogno di risorse, – continua il governatore – non ci sono ancora oggi, non c’è nulla, e c’è bisogno della collaborazione nazionale, perché le forze che abbiamo impegnato non ce la fanno più, mi riferisco non solo ai tecnici che devono fare i sopralluoghi su un migliaio di abitazioni, ma anche all’insieme delle forze impegnate della protezione civile. Dunque, da parte nostra la collaborazione c’è sempre stata e ci sta sempre”.