Campionati di scherma a Napoli, alla Bit di Milano la presentazione

Si è tenuta oggi, alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano, la presentazione dei Campionati Italiani Assoluti Olimpici e Paralimpici di Napoli, che si terranno dal 4 al 7 giugno al PalaVesuvio. Presenti all’evento, tra gli altri, il presidente della Federscherma Giorgio Scarso, e Diego Occhiuzzi, tre volte medaglia olimpica e organizzatore, con l’associazione Milleculure, di cui è presidente, dei Campionati Italiani. “Napoli mi ha dato tanto, per me è motivo di vanto portare in città una competizione così importante – ha detto Diego Occhiuzzi – C’è l’opportunità di apprezzare dal vivo grandi atleti come Bebe Vio e Aldo Montano, sono attese cinquemila persone tra addetti ai lavori e visitatori, sarà una grande festa dello sport e l’occasione di far conoscere ancora di più la scherma. Dall’Universiade dello scorso anno Napoli è tornata capitale dello sport in Italia”.

“Siamo onorati di ospitare questo evento, uno dei più importanti dell’anno, un patrimonio lasciato dall’Universiade, con impianti riqualificati come il PalaVesuvio – ha fatto sapere in un messaggio l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello – Con i Campionati italiani di Scherma siamo sulla scia di eventi sportivi che rendono Napoli capitale del Mezzogiorno e dello sport”. Per il presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, “Napoli 2020 è una tappa importantissima in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Fis ha programmato al meglio le sue attività, con la volontà di rendere la scherma uno sport alla portata di tutti, anche attraverso figure come Diego Occhiuzzi, punto di riferimento per il ricambio generazionale tra i dirigenti”.