Campionato della Mozzarella, degustazioni alla cieca: Paestum batte Napoli e Caserta

Si trova a Paestum la migliore migliore mozzarella prodotta e da consumare. A decretarlo è la quarta edizione del Campionato della Mozzarella con finale a 16 caseifici, svolta a Napoli. Il vincitore della competizione è il caseificio San Salvatore di Paestum. La vittoria è stata assegnata da 20 giudici con degustazioni alla cieca. Al secondo posto il caseificio Mozz’Art di Casoria in provincia di Napoli. Terzo e quarto posto per due mozzarelle casertane: il caseificio Agnena di Cancello e Arnone e l’Antico Caseificio Petrella di Aversa. La competizione, organizzata dai giornalisti Luciano Pignataro e Vincenzo Pagano, ha visto, dei 50 caseifici in esame nella fase di qualificazione 16 arrivare nella finale di un’unica giornata. I caseifici sono stati divisi in 4 gironi. Le mozzarelle nel formato da 250 grammi sono state valutate al buio da 4 tavoli ognuno formato da 5 giudici. Il regolamento ha previsto che ogni giudice avesse a disposizione 100 punti da assegnare a ciascuna mozzarella di bufala (10 punti per aspetto esterno, 20 per aspetto interno, 20 per profumo, 50 per gusto). Ogni mozzarella ha potuto raggiungere un punteggio massimo di 500 punti. I 4 caseifici che hanno ottenuto il voto più alto, cioè il primo classificato di ogni girone, sono stati valutati da tutti e 20 i giurati, sempre alla cieca. La finale del Campionato della Mozzarella – informa una nota – è stata anche l’occasione per valutare i possibili abbinamenti con il vino. A supportare l’iniziativa il Consorzio dei Vini del Sannio Dop.