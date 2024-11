Campionato mondiale del panettone, primeggia la Campania

E’ la Campania a primeggiare nella categoria Panettone Classico, Innovativo e Pandoro del Campionato «Miglior Panettone del Mondo 2024» della Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) svolto il 17 e 18 novembre presso il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia gustus, nella mostra d’Oltremare di Napoli. Il Miglior Panettone Salato è invece della Toscana, quello decorato è di Milano. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria del panettone classico è stato Il maestro pasticcere di Pietro Sparago, di Centurano (Caserta), mentre a vincere nella categoria Panettone Innovativo è stato Domenico Manfredi di Teggiano (Salerno), che ha fatto diventare «Tu si ‘ na cosa grande», l’omaggio di Gaetano Pesce a Napoli, un panettone. Prima nella categoria salato è risultata Beatrice Volta, maestra pasticciera di Pistoia che ha proposto un panettone con cuore di spritz avvolto dagli ingredienti di un aperitivo (pomodoro, olive, arachidi). Il primo posto nella categoria Panettone decorato a Patrizia Mancuso, di Vignate (Milano). Per il pandoro il primo posto del podio va a Raffaele Romano di Solofra (Avellino). Intanto, in tutta Italia, con l’avvicinarsi del Natale, sono numerosi i concorsi che premiamo i migliori panettoni: a Roma sono in programma il 1 dicembre Panettone Maximo, festival nazionale del panettone artigianale al Salone e la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro , kermesse nata nel 2008 in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre con un’anteprima prevista per sabato 23 e domenica 24 novembre a Vetralla (Viterbo) presso Il Regno di Babbo Natale. A Milano il 21 novembre è prevista invece la presentazione di Re Panettone.