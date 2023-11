Campionesse di cocktail, c’è una napoletana tra le 10 finaliste del concorso nazionale per barlady Lady Amarena

E’ la trentenne Annarita Di Guida di Qualiano, provincia di Napoli, una delle dieci finaliste del concorso nazionale di mixology al femminile “Lady Amarena”, ideato nel 2015 dalla famiglia Fabbri: con il suo Pink Smash, cocktail in rosa dedicato appunto al lato femminile del bere, si è aggiudicata la possibilità di vincere lo scettro di regina italiana della mixology il prossimo 28 novembre all’Hotel Park Marriot di Roma, che ospiterà fino al 1° dicembre anche il Campionato Mondiale dei Cocktail IBA (International Bartender Association) e il Concorso Nazionale AIBES (Associazione italiana bartender).

Di Guida, da ben 11 anni nel mondo del bere e con una laurea in Economia aziendale, ha il sogno nel cassetto di aprire un suo locale, convinta della capacità delle donne di offrire nuova linfa a settore. Per il concorso ha infatti realizzato un cocktail al femminile, versione in rosa del classico Basil Smash con un tocco unico di Amarena Fabbri.

Il concorso prevede infatti che le concorrenti utilizzino nelle loro creazioni alcuni prodotti iconici di Fabbri 1905, come il Marendry Bitter all’Amarena, il nuovissimo Fabbri Dry Gin e l’intramontabile Amarena Fabbri. Ma il talento del bartender non si limita nell’inventare nuovi drink: le dieci finaliste saranno infatti chiamate a raccontare sul palco in lingua inglese la loro creazione, conquistando la giuria e il pubblico, in una esibizione show che si concluderà con la “Notte delle Stelle”, premiazione e festa della mixology al femminile.

Dal 2015 Lady Amarena è l’unico evento internazionale riservato alle professioniste della mixology, nato per celebrare il centenario di Amarena Fabbri, la cui ricetta fu ideata proprio da una donna, Rachele Fabbri, moglie del fondatore di un’azienda che ha sempre fatto della valorizzazione delle competenze femminili un elemento di forza. La vincitrice del concorso italiano accede di diritto alla finale internazionale, che mette in competizione le professioniste vincitrici delle rispettive gare nazionali: nelle edizioni passate hanno partecipato concorrenti da ogni angolo del pianeta, dalla Nigeria agli Emirati. L’attuale detentrice dello scettro è la bartender tedesca di origine vietnamita, Linh Nguyen. Appuntamento a Bologna a settembre 2024 per scoprire la futura regina mondiale del bartending.