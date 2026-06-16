“Campioni per la Salute Awards”: premi a Manfredi e Ascierto

Saranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’oncologo Paolo Ascierto tra i protagonisti della prima edizione dei “Campioni per la Salute Awards”, il galà dedicato a sport, salute e responsabilità sociale in programma venerdì 19 giugno alle ore 19 all’Eurostars Hotel Excelsior di Napoli. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli e da Anci, è ideata dalla sociologa Lorena Rutigliano in collaborazione con Summeet di Matteo Calveri e punta a promuovere attività fisica, prevenzione sanitaria e inclusione sociale come strumenti concreti di benessere e contrasto a fenomeni come bullismo, violenza di genere e disturbi alimentari. A condurre la serata sarà la giornalista Rai Eleonora Daniele.

Tra i riconoscimenti annunciati, il premio Istituzioni al sindaco Gaetano Manfredi e quello per la Scienza al professor Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Melanoma e Immunoterapia Oncologica dell’Istituto Pascale e presidente della Fondazione Melanoma. “Vogliamo valorizzare persone e organizzazioni capaci di generare un impatto positivo nella società”, spiega Lorena Rutigliano. “Lo sport è uno straordinario strumento educativo e di crescita personale”. Nel corso della serata saranno premiati Per la categoria Eccellenza Italiana saranno premiati Elena Aceto Di Capriglia, CEO del brand cosmetico Miamo, e Raffaele Carlino, Presidente di Carpisa, Napoli Calcio Femminile e Ischia Calcio. Nella sezione Sociale riceveranno il riconoscimento l’imprenditore Lorenzo Crea, Direttore di Initaly, e l’armatore Vincenzo Onorato, fondatore del team velico Mascalzone Latino. Il premio per la Cultura sarà assegnato al giornalista Igor Gabrovec. Per il comparto Sport saranno premiati Mouhiidine Aziz Abbes, pugile della Polizia di Stato e due volte campione del mondo dilettanti, Angelo Crescenzo, karateka dell’Esercito Italiano e medaglia olimpica, e Veronica Angeloni, ex pallavolista e oggi apprezzata commentatrice sportiva. Attesa inoltre la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’informazione e dello sport, tra cui il Presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, l’ex Sottosegretario di Stato Vito De Filippo e il Capo Dipartimento del Ministero della Salute Francesco Mennini. Saranno inoltre presenti l’Assessore del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Direttore del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi, i giornalisti Piero Marrazzo, Nicola Santini e Antonio Parlati, l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione insieme ai campioni dello sport Massimiliano Rosolino, Amaurys Perez, Marco Maddaloni, Franco Porzio e Alessandro Razzini.