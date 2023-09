“Campioni per sempre”, domani a Procida il libro di Gianfranco Coppola

Si presenta domani, martedì 5 settembre 2023, presso l’Isola di Procida, “Città della cultura 2022”, il libro del giornalista della Rai e presidente dell’USSI, Gianfranco Coppola.

“Campioni per sempre” è un testo in cui i grandi giocatori del passato del Napoli raccontano i nuovi eroi azzurri. Partecipa all’evento il capitano Beppe Bruscolotti e modera il dibattito la giornalista Nunzia Marciano alla presenza di Francesco Terrone, presidente dell’omonima fondazione, in onore del tifoso scomparso, Carlo Strudel.

L’appuntamento è alle ore 18:00 presso la struttura “Leone del mare” alla presenza dell’avvocato Luigi Muro.