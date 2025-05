“Campioni per sempre – Quarto scudetto” di Coppola arriva in libreria. Proventi alla Casa di Tonia

Un libro da collezione per celebrare la grande impresa del Napoli. ”Campioni per sempre – Quarto scudetto” arriva in libreria venerdì 30 maggio a meno di una settimana dal trionfo degli azzurri in campionato. Gianfranco Coppola torna a raccontare il titolo tricolore con la formula innovativa utilizzata già nel primo volume di successo di due anni fa sul terzo scudetto: le speciali interviste ai grandi protagonisti del Napoli vincente del passato che si raccontano e che raffrontano le loro imprese con quelle dei campioni della squadra di Antonio Conte. Spiccano, tra le altre, le interviste di Ricardo Alemao su Scott McTominay, di Antonio Careca su Romelu Lukaku, di Ottavio Bianchi su Antonio Conte, di Alessandro Renica su Alessandro Buongiorno, di Gianfranco Zola su David Neres. Insieme a 11 interventi di Grandi Firme del giornalismo italiano che tratteggiano i trionfi e le epopee del Napoli, alle foto di Pietro Mosca, al contributo di Dario Santoro, alla deliziosa copertina di Andrea Delehaye che ha curato il progetto grafico del libro edito da LeVarie, il marchio editoriale dedicato allo Sport della Campania di Marco Lobasso. ”Campioni per sempre – Quarto scudetto” rappresenta il libro gemello di “Campioni per sempre – Terzo scudetto”, da cui attinge con orgoglio a interviste e racconti, che mai passeranno di moda, dando così il via a una sorta di collezione speciale di volumi, legata indissolubilmente agli scudetti e ai trionfi del Napoli. Pronti in futuro a raccontare e ad accompagnare il club di Aurelio De Laurentiis verso altri nuovi grandi trionfi.

Anche in questa nuova iniziativa editoriale LeVarie e Gianfranco Coppola hanno rinnovato l’accordo solidale con l’Arcivescovo Emerito di Napoli, S.E. Cardinale Crescenzio Sepe. I proventi del volume saranno devoluti per Casa di Tonia, la casa di assistenza per donne in difficoltà, nata da un’idea del Cardinale Sepe e con il coordinamento della Fondazione In Nome della Vita onlus. Il libro ”Campioni per sempre – Quarto scudetto” sarà in libreria, in Campania, da venerdì 30 maggio; contemporaneamente arriverà anche nelle edicole di Napoli e provincia. Il volume è già da oggi prenotabile e acquistabile sui principali bookstore web, oppure su eBay oppure via mail a LeVarie Edizioni, all’indirizzo di posta elettronica info@levarieweb.it.