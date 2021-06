Camposano, il Consiglio di Stato reinsedia il sindaco Barbato

Il Consiglio di Stato, con sentenza della terza sezione presieduta da Marco Lipari, ha reinsediato il sindaco di Camposano (Napoli), Francesco Barbato e il Consiglio comunale disponendo contestualmente la surroga dei 6 consiglieri dimissionari “laddove possibile”. Barbato parla di “sentenza importante che restituisce ai cittadini di Camposano un’amministrazione stabile, fondamentale soprattutto in un periodo di grave crisi legata all’emergenza pandemica. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, partendo dalla riqualificazione ambientale del territorio, dallo sviluppo economico e occupazionale, in particolare per i giovani, e per garantire il massimo efficientamento dei servizi pubblici in un’ottica di modernizzazione dell’azienda Comune sempre e solo al servizio dei cittadini. La sentenza – conclude Barbato – rafforza la mia convinzione che un amministratore pubblico debba rifarsi sempre allo stato di diritto”.