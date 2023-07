Campus Bio-medico, a settembre summer school medicina

(Adnkronos) – All’università Campus Bio-medico di Roma torna la Summer School in medicina, la prima in Italia che, nella sua seconda edizione, si terrà dal 4 all’8 settembre. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti. E fino a venerdì 4 agosto sarà possibile inviare la propria candidatura per accedere a una delle 3 borse di studio messe a disposizione dall’ateneo romano e che saranno assegnate secondo criteri di reddito e merito. L’iniziativa segue la prima edizione di giugno che ha registrato notevole successo.

La proposta è nata – si legge in una nota – anche per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli studi, in aumento nell’anno accademico 2021-2022 con un +7,3% di immatricolati che ha abbandonato le aule universitarie entro il primo anno (Censis, 2023), nonché per dare un contributo alla preparazione dei medici di domani. Grazie a un insieme di didattica frontale, attività esperienziali e laboratoriali, simulazioni di prove di ammissione e sessioni di orientamento, 100 studenti iscritti nell’anno scolastico 2022/23 al terzo e al quarto anno delle scuole superiori potranno, in un’unica settimana, approfondire alcuni ambiti scientifici attraverso attività immersive; seguire lezioni universitarie; scoprire il mondo della ricerca scientifica vivendo i laboratori dell’università Campus Bio-Medico di Roma; conoscere la vita degli studenti del Campus universitario; capire attraverso i test gli ambiti di miglioramento della loro preparazione.

Per i partecipanti sarà possibile simulare il test di ammissione valido per l’iscrizione ai tre corsi di Laurea Ucbm in ‘Medicina e Chirurgia’, ‘Medicine and Surgery’ e ‘Medicine and Surgery ‘MedTech” ed entrare in contatto con le metodologie e i corsi di formazione di Cordua Srl con sconti. Per l’anno accademico 2024/25 vi saranno due test di ammissione all’università Campus Bio-Medico di Roma in programma a gennaio e marzo del 2024. Saranno aperti agli studenti del penultimo e ultimo anno delle scuole superiori, con la possibilità per tutti di sostenere la prova due volte. A tutti gli iscritti saranno offerti consigli personalizzati e supporto all’orientamento, oltre all’assistenza di tutor interni scelti e selezionati dall’ateneo romano. E durante la settimana verranno erogate anche lezioni di Economia e Giurisprudenza con i docenti dell’Università Luiss, per orientarsi sull’offerta formativa di quest’ultima. La sera, per gli iscritti con formula residenziale, spazio per momenti di aggregazione e relax organizzati dall’Università.