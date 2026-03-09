Campus Luiss, via a GenerAZIONI 2026: i giovani imprenditori puntano sul passaggio generazionale

Si è svolto oggi al Campus Luiss l’evento di lancio della nuova edizione di GenerAZIONI, progetto promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria in collaborazione con Luiss University Press, dedicato all’imprenditoria italiana e al tema cruciale del passaggio generazionale.

Per i Giovani Imprenditori di Confindustria, la continuità d’impresa è una priorità strategica: favorire un ricambio generazionale efficace significa rafforzare la resilienza del Made in Italy e sostenere la crescita a lungo termine del Paese. In Italia, dove le aziende a controllo familiare sono predominanti e le Pmi costituiscono la maggioranza del tessuto produttivo, la transizione della governance tra generazioni incide non solo sulle singole imprese, ma sull’intero sistema economico, influenzando occupazione, filiere, innovazione, internazionalizzazione, gestione del capitale umano e coesione territoriale.

Dall’analisi condotta nel 2025 tra imprenditori tra i 18 e i 40 anni in ruoli apicali, emergono principali difficoltà come divergenze strategiche con la generazione precedente, resistenze al cambiamento e necessità di affermare la propria legittimità. Tuttavia, circa il 72% ha gestito la transizione attraverso percorsi graduali di affiancamento e collaborazione, ritenuti i più efficaci per garantire continuità e innovazione.

Nato nel 2024, GenerAZIONI torna quest’anno con un roadshow nazionale, inaugurato oggi a Roma con il supporto di Unindustria. Il percorso affronta aspetti economici, fiscali e legali della transizione generazionale, ma anche dimensioni relazionali come leadership, comunicazione e convivenza tra generazioni. Il progetto valorizza casi concreti di imprese familiari attraverso incontri e visite aziendali, con l’obiettivo di condividere modelli organizzativi virtuosi e buone pratiche per la gestione della staffetta generazionale.

Durante l’incontro è stato presentato il secondo volume “GenerAZIONI. Viaggio nel futuro d’impresa”, scritto da Mario Benedetto nella serie “Bellissima” diretta da Nicoletta Picchio, con prefazione del Direttore Generale di Confindustria Maurizio Tarquini e un’intervista alla Presidente dei Giovani Imprenditori Maria Anghileri, che accompagna il progetto nella narrazione delle dinamiche di successione aziendale.

All’evento, presieduto da Alice Pretto, Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria, hanno partecipato tra gli altri Manuela Soncini di UniCredit Wealth Management e Rafaella Mazzoli e Cecilia Varzi di Egon Zehnder. Sono stati presentati due casi di best practice: Orsolini e Autotrasporti Pigliacelli.

Il Direttore Generale della Luiss, Rita Carisano, ha sottolineato: “La questione generazionale è oggi una delle sfide decisive per il futuro delle imprese e del nostro sistema economico. Il volume ci invita a considerare il passaggio di testimone come un’opportunità per rinnovare leadership, competenze e visioni aziendali”.

Maurizio Tarquini ha aggiunto: “Il passaggio generazionale è un nodo strategico per l’economia. Serve trasformarlo in un processo di coesistenza tra generazioni, dove esperienza e visione si rafforzano a vicenda, alleggerendo vincoli per i giovani, facilitando accesso al credito e investendo in competenze digitali”.

Secondo Maria Anghileri, “quasi la metà delle imprese familiari italiane sarà interessata da un cambio generazionale nei prossimi dieci anni. Preparare e pianificare il ricambio significa rafforzare la governance e cogliere questa fase come occasione per innovare modelli produttivi e organizzativi”.

Eugenio Samori, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, ha commentato: “Con GenerAZIONI vogliamo dare risalto a uno dei passaggi più delicati per il sistema produttivo. Il confronto odierno tra le due staffette generazionali del Lazio – Giulia e Rino Orsolini per l’azienda Orsolini e Romano e Marcello Pigliacelli per Autotrasporti Pigliacelli – è un esempio concreto di come tradizione e nuove visioni possano incontrarsi, trovare equilibrio e crescere insieme”.