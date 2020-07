Roma, 4 lug. – (Adnkronos) – Campus Peroni non si ferma e dopo i mesi di lockdown, in cui le attività sono andate avanti in modalità digitale, inaugura la stagione di raccolta dell’orzo. Un appuntamento per tutti i protagonisti della filiera Birra Peroni, che si è svolto presso la Società Agricola Pallavicini Mori a Roma, alla presenza di rappresentanti istituzionali, delle associazioni di categoria, agricoltori della filiera, enti di ricerca ed universitari.