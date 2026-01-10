Can Yaman arrestato in Turchia, le accuse: traffico e consumo di droga

L’indagine che coinvolge l’attore a Istanbul

Istambul, 10 gen. (askanews) – E’ il popolarissimo volto del nuovo Sandokan, l’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine legata al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione nella megalopoli turca.Yaman è stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel e sottoposto ad accertamenti clinici. L’indagine, avviata da settimane, aveva già portato all’identificazione di oltre venti tra vip, celebrità egiornalisti, ora le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni e arresti in nove locali notturni della città.