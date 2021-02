Canada, Barilla acquisisce Catelli Dry Pasta: in programma investimenti per 1 milione di euro

Il Gruppo Barilla annunciato di aver finalizzato il closing per l’acquisizione di Catelli Dry Pasta, leader nel mercato canadese dalla storia centenaria. L’accordo include i brand Catelli, Lancia e Splendor e lo stabilimento di Montreal, nel Quebec. L’accordo fa seguito a quello, siglato poche settimane fa, per l’acquisizione della maggioranza di Pasta Evangelists, premium brand inglese specializzato nella produzione e distribuzione digitali di pasta fresca e sughi di alta qualità. Sempre nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda, Barilla investirà un miliardo di euro in Italia nel quinquennio 2020 – 2024. Questa cifra rappresenta la maggioranza degli investimenti del Gruppo e sarà dedicata a filoni strategici quali il completamento del piano industriale nei siti produttivi di pasta e acquisizioni nel territorio italiano, a partire da quella relativa al pastificio di Muggia, nel Triestino, finalizzata nel corso del 2020. “In Barilla stiamo guidando la trasformazione del comparto della pasta. Come leader mondiali del settore, la nostra missione è essere artefici di questa crescita” il commento dell’ad Claudio Colzani. “Barilla è un’azienda di famiglia che da sempre mette al primo posto le persone, a partire dall’attenzione verso i propri dipendenti. Siamo entusiasti di espandere le nostre attività in Nord America e diamo il benvenuto al team di Catelli nella famiglia Barilla” le parole di Jean-Pierre Comte, presidente di Barilla Americas. Barilla è un’azienda di famiglia non quotata in borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Venne fondata dal loro bisnonno Pietro Barilla, che nel 1877 aprì una bottega di pane e pasta a Parma, oggi famosa in Italia e nel mondo per le sue eccellenze gastronomiche. Con i suoi marchi – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello, Cucina Barilla – ed oltre 8mila persone al lavoro nei suoi stabilimenti in tutto il mondo, persegue le stesse parole d’ordine fatte proprie da Pietro Barilla, quando aprì la sua bottega oltre 140 anni fa: fare cibo buono.