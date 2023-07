Canada, compositori siciliani in concerto all’IIC di Toronto

Nell’ambito del rinomato Sicilian Jazz Project, che presenta alcuni dei migliori musicisti della vibrante scena musicale di Toronto, l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto ospiterà un concerto in giardino dei cantanti e compositori siciliani Daniela Spalletta e Giuseppe Di Bella. Il concerto è previsto per giovedì 10 agosto alle ore 19. Il gruppo si esibirà anche all’annuale “Italfest” di Mississauga. Il Sicilian Jazz Project di Michael Occhipinti – si legge sul sito dell’IIC di Toronto – ha abbagliato il pubblico di tutto il mondo con il suo mix unico di raro materiale folk siciliano del Vecchio Mondo e i suoni del Nuovo Mondo di chitarre elettriche, musica da camera, groove funk e reggae e jazz moderno. Usando come punto di partenza la musica cantata da pescatori siciliani, minatori di zolfo e musicisti folk, la musica è come un viaggio nel Mediterraneo che fa deviazioni verso il Mali, la Giamaica e Toronto. Di Bella è un talentuoso cantautore, interprete, poeta e chitarrista dalla voce strepitosa, che vede il suo lavoro come una sintesi di canzone contemporanea, musica colta e musica di genere alternativa, ma che si nutre della grande canzone d’autore popolare del 20° secolo. Spalletta è considerata una delle migliori cantanti jazz contemporanee in Europa ed è anche una compositrice di talento che lavora in molti stili, inclusa l’esplorazione della musica e del folklore siciliano.