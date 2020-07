Canada, EHC Global cede il 100% delle quote a Prysmian Group

Prysmian Group ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di EHC Global per un valore di 130 milioni CAD. La transazione è soggetta alle approvazioni regolatorie e ad altre consuete condizioni di chiusura. Fondata nel 1977, EHC Global è un produttore e fornitore di corrimano, rotelle, cinghie piatte, componenti strategici e soluzioni integrate per l’industria della mobilità verticale. EHC Global offre inoltre una gamma completa di servizi di manutenzione e installazione per scale mobili e tappeti mobili. Prysmian S.p.A. è un’azienda italiana con sede a Milano, specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche. La società ha sede a Oshawa, Canada, e uffici, unità produttive e centri di distribuzione in Nord America, Sud America, Europa e Cina. Nel 2019 EHC Global ha generato ricavi pari a 119 milioni CAD e un Adjusted EBITDA di oltre 18 milioni CAD. L’acquisizione di EHC Global è in linea con la strategia di crescita e rafforzamento dei business ad alto valore aggiunto di Prysmian Group. EHC Global rappresenta il completamento dell’offerta del business Draka Elevator, che amplia in questo modo il proprio portafoglio includendo una vasta gamma di prodotti e servizi per l’industria delle scale mobili. Draka Elevator offre un portafoglio di oltre 7.000 componenti per l’industria della mobilità verticale che nel 2019 ha generato ricavi per oltre 250 milioni di euro.