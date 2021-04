Canada, Giornata della ricerca italiana nel mondo: incontro per celebrare l’eccellenza del Belpaese

Giunta alla sua quarta edizione, la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo è una ricorrenza dedicata a sottolineare il contributo dei ricercatori italiani agli sforzi scientifici internazionali e a promuovere la diffusione dei loro risultati.

Quest’anno l’Ambasciata d’Italia in Canada, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale d’Italia a Montreal e con la Comunità Scientifica Italiana in Canada (CSIC), celebra la Giornata con un webinar su “L’endocannabinoidoma e il microbioma intestinale: complessità e ridondanza nella comunicazione intercellulare”.

La conferenza sarà a cura di Vincenzo Di Marzo, Canada Excellence Research Chair on the Microbiome-Endocannabinoidome Axis in Metabolic Health (CERC-MEND) alla Université Laval di Québec, e si terrà martedì 20 aprile, alle ore 12.00 locali, con partecipazione gratuita, previa registrazione.

Interverranno al webinar l’ambasciatore d’Italia in Canada, Claudio Taffuri, il console generale d’Italia a Montréal, Silvia Costantini, l’addetto scientifico, Anna Galluccio, e il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, Francesco D’Arelli.

Il sistema di segnali chimici scambiati tra e all’interno delle cellule è fondamentale per il corretto funzionamento di tutti gli organismi viventi e i suoi difetti sono alla base della maggior parte delle malattie. Un sistema di segnali chimici che gioca un ruolo fondamentale nella fisiologia e patologia dei mammiferi è l’endocannabinoidoma: una versione ampliata del sistema endocannabinoide scoperto dagli studi sul principio psicoattivo della cannabis, il THC. Sta ora emergendo che l’endocannabinoidoma è anche in grado di comunicare, quindi regolare ed essere regolato da un altro sistema complesso: il microbioma intestinale. Attraverso i suoi miliardi di microrganismi che vivono in simbiosi con il loro ospite e il loro armamentario di geni, proteine e piccoli metaboliti, il microbioma intestinale fornisce una gamma molto più ampia di possibilità di comunicazione cellulare, che, se interrotta, può contribuire a diverse patologie. In questa conferenza verranno brevemente descritti questi due sistemi, e le loro reciproche interazioni.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.