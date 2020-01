Canada, l’Istituto italiano di cultura omaggia Fellini con una serie di conferenze

Per commemorare il centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini (20 gennaio 2020), l’Istituto italiano di cultura di Toronto ha organizzato una serie di conferenze dal titolo “A Clown from Rimini Named Fellini”. Facendo un viaggio attraverso i decenni della filmografia del Maestro, ogni appuntamento sarà dedicato a due decenni di carriera di Fellini, concentrandosi su alcuni temi dominanti che caratterizzano i film del decennio in questione. All’interno del suo percorso, la figura del clown e il circo restano una presenza costante che vale la pena esplorare. La prima conferenza, “Fellini’s Beginnings and his Masterpieces”, avrà luogo giovedì 16 gennaio, dalle 10 alle 12. La seconda, “Fellini and TV Culture: The 1980s and Early 1990s”, giovedì 16 gennaio, alla stessa ora. Ogni evento, che sarà tenuto dal dottor Franco Gallippi, terminerà con una clip di uno dei film di Fellini seguita da una sessione di domande e risposte.