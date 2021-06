Canada, masterclass per promuovere il buon cibo italiano

Una masterclass per promuovere l’uso di prodotti tipici italiani nelle famiglie canadesi: con questo obiettivo è stata organizzata ‘The Authentic Italian Table’, che si è tenuta online lo scorso 3 giugno nell’ambito delle celebrazioni che, da consuetudine, il Canada organizza nel mese di giugno in onore delle tradizioni culturali italiane. Per realizzare l’incontro, su zoom, la Camera di Commercio italiana in Canada Occidentale e il Consolato Generale d’Italia in Vancouver si sono avvalsi della collaborazione della più prestigiosa scuola di cucina in British Columbia, “The Dirty Apron”. Le adesioni all’evento sono state numerose. I partecipanti hanno ricevuto tutti gli ingredienti a domicilio e hanno cucinato, e poi degustato, sotto la guida di un noto chef locale, una cena gourmet di tre portate utilizzando esclusivamente prodotti italiani di altissima qualità, alcuni dei quali importati per l’occasione. Il vino e l’olio sono stati sapientemente abbinati e presentati da esperti del settore.

L’evento è parte del progetto “True Italian Taste”, che mira a promuovere tra i consumatori la consapevolezza dell’importanza dei prodotti italiani autentici e combattere il fenomeno dell’Italian sounding. Hanno aderito all’iniziativa i maggiori importatori locali di prodotti italiani eno-gastronomici ed anche alcune note imprese di design presenti a Vancouver.