Canada, porcellana made in Italy: nuovo e-store per Richard Ginori

Richard Ginori, dal 1735 massima espressione dell’eccellenza italiana nell’alta manifattura artistica della porcellana pura, lancia in Canada un nuovo online store, ulteriore tappa del percorso di crescita digitale del brand. Richard Ginori debutta in questo modo sul mercato canadese con una shopping experience customizzata, integrata nel sito istituzionale e accessibile in qualsiasi momento nella comodità dell’online. Il nuovo e-store, raggiungibile da computer e da dispositivi mobile, offre un’esperienza interattiva, arricchita da contenuti editoriali e da una serie di servizi quali: reso gratuito, customer care dedicato in lingua inglese, servizio di spedizione ad hoc con DHL, pagamenti attraverso le principali carte di credito. L’apertura della nuova “vetrina” in Canada è parte della strategia online della Manifattura, avviata nel 2018 con il lancio degli e-store in Italia, Regno Unito e Francia, e con la successiva estensione dell’e-commerce al resto dell’Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Inoltre, dallo scorso ottobre, Richard Ginori ha raggiunto anche il mercato statunitense attraverso una piattaforma e-commerce tutta dedicata agli USA. Guardando all’Asia e, in particolare, alla Cina, il brand punta ad attivare nei prossimi mesi anche modalità di vendita su WeChat, con l’obiettivo di raggiungere il pubblico più giovane.