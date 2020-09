Canada, SMS Engineering all’ Aerospace, Defence & Security Expo Atlantic 2020

L’Associazione Canadese Atlantica per l’ Aerospazio e la Difesa (Atlantic Canada Aerospace & Defence Association – ACADA), in collaborazione con il Governo del Canada e le Province della Province della costa Atlantica ti invitano a partecipare ad un’esperienza virtuale unica presso l’ ADS Expo Atlantic 2020 (AEROSPACE, DEFENCE & SECURITY EXPO ATLANTIC 2020) dove sarà presente anche la SMS Engineering come delegato internazionale. L’ ADS Expo Atlantic 2020 è uno sforzo congiunto per evidenziare le capacità, i punti di forza e le sfide dell’industria aerospaziale, difesa e sicurezza dell’Atlantico canadese mentre attraversa e supera le sfide COVID-19. L’ecosistema regionale è estremamente diversificato, compresa la specializzazione in costruzione navale, tecnologie dei sensori, manutenzione, riparazione e revisione (MRO), supporto in servizio, produzione, sicurezza informatica, formazione e simulazione e molti altri sottosettori. La SMS Engineering presenterà le Soluzioni Realizzate con l’attività di Ricerca e Sviluppo del 2019 in Ambito Aerospaziale e Cyber Security oltre che Criptovalute ed Anticontraffazione, nei B2B della manifestazione. In particolare la soluzione AQUIS (Aviation Quality Improvement Sytem) nel suo propotipo in Cloud. L’ADS Expo 2020, sarà il primo evento virtuale internazionale a cui parteciperà l’azienda per non interrompere il processo di internazionalizzazione a causa della pandemia. L’ ing. Massimiliano Canestro inoltre, in qualità di Segretario dell’ AFCEA Naples Chapter rappresenterà anche l’associazione (Armed Forces Communications & Electronics Association – Capitolo di Napoli) al fine di creare sinergie nel settore difesa a livello internazionale.