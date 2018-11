Canada, Telespazio e Thales Alenia: investimento in Northstar Earth and Space

La Space Alliance formata da Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) e Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) ha annunciato di aver ufficialmente acquisito una partecipazione in NorthStar Earth and Space Inc. (NorthStar), una società di servizi di informazione, con sede a Montreal, che sta sviluppando il più avanzato sistema satellitare al mondo per il monitoraggio dell’ambiente terrestre e del near space. Attraverso questo investimento, che è parte di una prima tornata di finanziamenti, pubblici e privati, da 52 milioni di dollari canadesi, la Space Alliance tra Leonardo e Thales dimostra di giocare un ruolo da protagonista nella Space Economy globale, fornendo a NorthStar soluzioni per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una costellazione unica al mondo. I 40 satelliti, infatti, saranno in grado di fornire servizi sia di Space Situational Awareness che di Geoinformazione. La Space Situational Awareness (SSA) è la capacità di visualizzare, comprendere e mappare la posizione fisica di oggetti naturali e artificiali che orbitano attorno alla Terra. Attualmente in orbita bassa gravitano più di 600mila oggetti, che espongono al rischio di collisione assetti spaziali da centinaia di miliardi di dollari.

Oggi le tecnologie per l’Osservazione della Terra adoperate della maggior parte degli operatori satellitari si basano principalmente su soluzioni ottiche e radar. Attraverso sensori iperspettrali, in grado di identificare la composizione chimica e minerale della superficie terrestre, NorthStar fornirà prodotti informativi a valore aggiunto ai mercati dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pianificazione urbana, dell’oil&gas, oltre che ai settori difesa e istituzionale. “NorthStar, con il supporto tecnologico, industriale e commerciale della Space Alliance, sarà in grado di offrire servizi sia di Space Situational Awareness che di Osservazione della Terra, equipaggiando i suoi satelliti con sensori iperspettrali e a infrarossi per osservare la Terra, e con sensori ottici per monitorare lo Spazio” – hanno dichiarato Luigi Pasquali, Amministratore Delegato di Telespazio, e Jean Loïc Galle, Presidente e CEO di Thales Alenia Space. “L’investimento in NorthStar è strategicamente in linea con l’offerta globale della Space Alliance e siamo convinti che questa soluzione porterà benefici ai nostri clienti e soddisferà loro esigenze prioritarie”. “Siamo lieti di annunciare questa importante partnership con la Space Alliance – ha affermato il CEO di NorthStar, Stewart Bain. La piattaforma di servizi di informazione di NorthStar richiede una collaborazione internazionale e la Space Alliance porta alla nostra squadra una inestimabile esperienza commerciale e tecnica”. Telespazio avrà un ruolo di primaria importanza nelle attività di sviluppo del business in Europa, sia per i segmenti SSA che di Osservazione della Terra, e sarà responsabile della progettazione e sviluppo della piattaforma di servizi offerti ai clienti istituzionali e commerciali. Thales Alenia Space opererà principalmente nella progettazione e sviluppo dell’architettura di sistema e del segmento spaziale, incluse le piattaforme satellitari e i relativi payload. Insieme, Telespazio e Thales Alenia Space supporteranno Northstar nella progettazione, sviluppo, realizzazione e operatività dei sistemi e sottosistemi del segmento di terra.