Canada, una missione tra affari e cultura per il Consorzio Prosecco DOC

Recentemente, e per la prima volta, il Consorzio Prosecco DOC ha aderito al Mural Festival di Montreal, uno degli eventi più animati e trendy della città, capace di attrarre in soli 10 giorni quasi 460.000 appassionati da tutto il Canada e dagli Stati Uniti. Un festival dedicato alla street art che ha offerto alla versatilità del Prosecco DOC l’originale occasione di connettersi alla creatività di talentuosi artisti canadesi.

Sostenendo il Mural Festival, il Consorzio di tutela del Prosecco DOC ha confermato la sua passione per l’arte, come testimonia il costante impegno a favore della cultura in ogni sua declinazione. In questo caso sotto forma di espressione artistica urbana. Il Prosecco DOC ha aggiunto un tocco di raffinatezza e allegria alla imponente festa di apertura ufficiale, catturando l’attenzione dei 2500 invitati che con entusiasmo hanno colto l’opportunità di scoprire l’autentico gusto delle italianissime bollicine provenienti dal Veneto e dal Friuli-Venezia Giulia.

“Il Montreal Mural Festival è stata un’esperienza molto interessante – commenta Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco DOC – Ci ha permesso di entrare in contatto con i più talentuosi giovani artisti di strada canadesi condividendo la loro creatività artistica con la cultura enologica del Prosecco DOC. Il sostegno al mondo dell’arte e della cultura è da sempre un pilastro per il nostro Consorzio e siamo orgogliosi di aver contribuito ad arricchire l’offerta del Festival Mural come attestano le numerose testimonianze di apprezzamento che stiamo registrando“.

In alcune aree del Canada l’incremento delle vendite continua a registrare una crescita a doppia cifra. In Québec, ad esempio, l’apprezzamento per il Prosecco DOC è ai massimi storici. Lo scorso anno le vendite sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente.