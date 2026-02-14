Canada, visita dell’ambasciatore d’Italia nella Provincia di British Columbia

L’ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha svolto dall’11 al 13 febbraio una visita ufficiale nella Provincia di British Columbia. Nella capitale Victoria è stato ricevuto dalla Lieutenant Governor, Wendy Cocchia, con la quale ha discusso le forti e crescenti relazioni economiche, sociali e culturali tra l’Italia e la British Columbia. L’ambasciatore era accompagnato dal console generale a Vancouver Paolo Miraglia del Giudice e dalla corrispondente consolare a Victoria Silvana Saccomani. L’ambasciatore ha quindi assistito al “Discorso del trono” presso l’Assemblea legislativa della provincia, firmando con l’occasione il libro di condoglianze per la recente strage presso la scuola di Tumbler Ridge. Ricco il programma di impegni di natura economica e commerciale: l’ambasciatore Cattaneo ha incontrato aziende italiane e canadesi attive nella difesa, nelle infrastrutture e nell’edilizia, intervenendo al Forum italo-canadese sull’edilizia verde, organizzato dalla Camera di Commercio italiana per il Canada occidentale nel contesto della Fiera Buildex. L’ambasciatore ha inoltre visitato a Vancouver l’Ufficio Ice e la Camera di Commercio italiana. I temi della collaborazione scientifica sono stati al centro della visita dell’Ambasciatore al prestigioso centro di ricerca nucleare Triumf, dove operano numerosi scienziati italiani. Molto intensi e partecipati sono stati infine gli incontri con la collettività italiana e i suoi organismi rappresentativi, ComItEs e Cgie, presso il Centro Culturale italiano a Vancouver e il Centro di assistenza italiano di Victoria.