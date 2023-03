Canale 9, Studio Mattina: una nuova rubrica settimanale dedicata al mondo del mind coach con Iannotta

Cosa hanno in comune Tony Esposito, Gigio Rosa, Gianni Valentino e Massimo Masiello? Saranno i primi quattro ospiti della nuova rubrica, in onda su Canale 9, all’interno della trasmissione “Studio Mattina”, condotta da Barbara Petrillo e Marco Caiano, ogni martedì, a partire da domani, 14 marzo, alle ore 12.30.

Conoscenza, sviluppo e mentalità. Questo è “Muoviti! (il potere delle azioni)”, un format settimanale dedicato al coaching comportamentale, ideata dalla behavioral mind coach Debora Iannotta, con l’obiettivo di affrontare tematiche e problematiche relative al campo del pensiero e del comportamento, creando un piano strutturale di analisi ed una immediata strategia di intervento, applicabile con una modalità dinamica e attuativa.

Ogni puntata, della durata di circa 20 min., tratterà una tematica differente e vedrà la partecipazione di un ospite diverso, che si metterà a nudo, offrendo il suo personale contributo al tema trattato e raccontando il proprio caso.

Con l’aiuto di Debora, dopo la fase di Mindset, necessaria per il conseguimento dell’obiettivo, si passerà all’elaborazione del Mindwork ed alla messa in opera della proposta.

Uno spazio esperienziale, sperimentale e interattivo che nasce con il duplice scopo di informare e, al contempo, sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza del mind coaching. Qual è il suo compito? Migliorare e potenziare l’individuo, partendo dalla parte più evidente che si manifesta attraverso il comportamento, l’azione.

D’altronde raggiungere la competenza di se stessi è una prerogativa imprescindibile per realizzare i propri obiettivi di vita, risultati, equilibrio e amore. E grazie a questa rubrica, muovere i primi passi per percorrere questa strada, sarà possibile.