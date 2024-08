Canarie, al vice Consolato d’Italia una mostra speciale

Nella nuova sala del Vice Consolato d’Italia alle Canarie dedicata alle esposizioni, è stata aperta a fine Luglio la mostra itinerante “We Love Science“.

Otto bellissime opere, realizzate con diverse tecniche da altrettanti giovani artisti, restituiscono plasticamente il dialogo tra arte e scienza, discipline con intenti e linguaggi apparentemente diversi, in cui si esprimono al meglio la creatività e l’ingegno italiani.

Dall’esperienza vissuta in otto Centri di ricerca scientifica del nostro Paese, gli artisti hanno tratto ispirazione per la realizzazione delle loro opere, interpretando l’innato desiderio dell’uomo di sperimentare e innovare.

L’esposizione, curata da Ludovico Pratesi e Marco Bassan di Spazio Taverna per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è arrivata a Tenerife dopo il grande successo a La Palma e le precedenti tappe di Cracovia, Varsavia e Valona.

La mostra “We Love Science“ sarà aperta al pubblico fino al prossimo autunno.