Cancellate le gare di Are, Federica Brignone vince la Coppa del Mondo

ROMA (ITALPRESS) – Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale di sci alpino femminile. Cancellate venerdi’ scorso le finali di Cortina alla luce dell’emergenza coronavirus, Are diventava l’ultimo appuntamento della stagione per definire la classifica finale (il programma prevedeva un parallelo domani, venerdi’ il gigante e sabato lo slalom) ma gli organizzatori, nel corso della riunione che si tiene quotidianamente fra i capi squadra, hanno comunicato la cancellazione di tutto il programma. A questo punto non possono esserci altri stravolgimenti nella classifica generale e al primo posto si conferma la valdostana con 1378 punti davanti a Mikaela Shiffrin (1225 punti) e Petra Vlhova (1189 punti). La Brignone e’ la prima italiana di sempre a riuscire nell’impresa mentre in campo maschile lo sci azzurro vanta quattro affermazioni con Gustav Thoeni e una a testa per Piero Gros e Alberto Tomba. Figlia d’arte (la mamma Maria Rosa Quario ha vinto in carriera quattro gare di coppa del Mondo), nata a Milano ma valdostana d’adozione, la Brignone conquista un successo meritatissimo al di la’ di una serie di circostanze che l’hanno inevitabilmente agevolata. Su tutte il lutto che ha colpito Mikaela Shiffrin, che proprio ad Are sarebbe dovuta tornare a gareggiare dopo quasi un mese e mezzo. Ma sarebbe ingeneroso ridurre il suo trionfo a questa situazione perche’ nel corso di questa stagione la valdostana ha totalizzato undici podi e ben cinque vittorie di tappa (combinata di Crans Montana, supergigante di Sochi, gigante di Sestriere, combinata di Altenmarkt e gigante di Courchevel), realizzando anche il record di punti per un’italiana e aggiungendo allo storico successo quelli nelle classifiche di gigante e combinata alpina, oltre al secondo posto in super-G e al terzo in discesa.

