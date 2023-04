Cancelleri “Non rinnego nulla, ora al lavoro con Forza Italia”

“Non rinnego assolutamente nulla. Credo di avere lavorato in questi 10 anni per laSicilia e i siciliani anche quando ero a Roma”. Lo ha detto l’ex viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che ha da poco lasciato il M5S per approdare a Forza Italia, a margine della convention del partito a Palermo.

