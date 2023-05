Cancelli di Villa Jovis chiusi: la denuncia di Atex Campania 

“Un episodio che si doveva evitare. Ieri alcuni turisti hanno trovato i cancelli di Villa Jovis chiusi. Eppure la splendida Villa dovrebbe essere aperta 4 giorni alla settimana ( giovedi- venerdi- sabato- domenica)”. A denunciarlo è l’associazione Atex Campania guidata da Sergio Fedele assieme all’Atex Isola di Capri presieduta da Graziano Esposito. Che proseguono: “Molto grave la chiusura di ieri. Molto grave che associazioni come la nostra non siano informate di queste decisioni in modo da avvisare i turisti. In questo modo si crea un danno d’immagine enorme a tutta l’isola. Da anni Atex,inutilmente, chiede che le Istituzioni preposte intervengano affinché il Sito Archeologico di Villa Jovis resti aperto almeno 6 giorni su 7 e non solo 4 giorni. Ora anche nei giorni d’apertura i cancelli della Villa restano improvvisamente chiusi. Abbiamo trasmesso una protesta a Comune,Regione e Ministero della Cultura affinché episodi come quelli di ieri non si ripetano più e soprattutto per chiusure improvvise vengano informate le associazioni turistiche. Abbiamo nuovamente richiesto di fare il possibile affinché Villa Jovis possa essere aperta 6 giorni alla settimana”, concludono i presidenti Atex.