Cancello Arnone, basta carenze idriche: al via i lavori per la realizzazione delle vasche di accumulo

Hanno preso il via questa mattina i lavori per la realizzazione delle due vasche di accumulo a Cancello ed Arnone. A seguire l’inizio degli interventi in prima persona l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Angelo Caputo che sottolinea l’importanza dell’infrastruttura per tutta la comunità. “Con la realizzazione delle due vasche di accumulo il problema della carenza idrica diventerà un lontano ricordo – ha sottolineato l’assessore – grazie alle vasche, infatti, riusciremo a superare sia la ciclica carenza di acqua garantendoci una copertura totale di due giorni, sia anche le difficoltà legate alla poca pressione. Con il sindaco Ambrosca e l’intera giunta, sin dal nostro insediamento, abbiamo lavorato per superare il problema della carenza idrica che, soprattutto d’estate crea non pochi disagi ai nostri concittadini. Con questa opera, finalmente, segniamo un punto di svolta mantenendo un impegno che avevamo assunto con il paese”.