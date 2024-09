Cancro collo utero, oncologa Lorusso: “87% morti in Paesi in via sviluppo”

(Adnkronos) – Il cancro al collo dell’utero colpisce donne di ogni provenienza, ma ad oggi sono tante le disparità di approccio alla malattia in base all’etnia, al reddito, al Paese di residenza e all’accesso alle cure. “L’85% delle diagnosi e l’87% delle morti per questo tumore si registrano nei Paesi in via di sviluppo. Nei Paesi a basso e medio reddito infatti non hanno né screening né vaccinazione, cioè non hanno la prevenzione primaria né la prevenzione secondaria contro questo cancro” che è il quarto tumore più frequente nelle donne in tutto il mondo, con circa 2.500 diagnosi annue in Italia (ma potrebbe scomparire grazie al vaccino contro il Papillomavirus) e “la quarta causa di morte per cancro nelle donne tra i 35 e i 54 anni”.

A dirlo all’Adnkronos Salute Domenica Lorusso, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia alla Humanitas University e direttore del Programma di Ginecologia oncologica Humanitas San Pio X di Milano, in occasione di Esmo 2024 che riunisce in questi giorni a Barcellona migliaia di oncologi da tutto il mondo. Lorusso è anche principal investigator dello studio Keynote-A18, secondo il quale oltre 8 donne su 10 con tumore al collo dell’utero localmente avanzato ad alto rischio sopravvivono a 3 anni dopo un trattamento immunoterapico con pembrolizumab, in combinazione con la chemioradioterapia concomitante. Il lavoro è stato presentato oggi al congresso della European Society for Medical Oncology.

“L’8% in più di sopravvivenza vuol dire guarire le pazienti – sottolinea – cioè qui non stiamo parlando di un rinvio della recidiva, che sarebbe comunque importante. In questo setting stiamo parlando di overall survival: vuol dire guarire una quota in più di pazienti, vuol dire che ogni 10 pazienti ne guariamo una in più”, conclude.