Kiko Milano annuncia la nomina di Candice Llorens nel ruolo di chief Marketing officer. Il brand italiano della cosmetica punta così a espandersi a livello internazionale. Entrata in L’Oreal Divisione Active Cosmetics nel 2007, come responsabile Marketing Operativo per Vichy Francia, nel 2008 Llorens è nominata Europe Zone Marketing & Business Development Manager. Dal 2018 è in Yves Rocher.