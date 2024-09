Candidatura Capitale della Cultura, sostegno Regione Campania

l Consiglio regionale della Campania ha impegnato la Giunta regionale «a sostenere la candidatura di tutte le cittadine campane a capitale italiana della cultura per l’anno 2027». E’ quanto prevede una mozione che è stata approvata all’unanimità. E’ stata la consigliera Bruna Fiola a proporre un sostegno a Pompei che si trova a far da cerniera tra l’area salernitana e quella napoletana e che potrebbe far da cerniera tra l’area salernitana e quella napoletana. La consigliera Vittoria Lettieri, che ha presentato otto emendamenti poi ritirati, ha ricordato che anche la città Acerra si è candidata; candidatura presentata lo scorso sei settembre mentre i consiglieri Vincenzo Alaia e Michele Cammarano hanno ribadito che non bisogna trascurare le candidatura dei Comuni delle aree interne. A chiudere la vicenda è stata una proposta di Luigi Cirillo per votare una mozione a tutte le città della Campania che hanno avanzato la candidatura o che la presenteranno entro il termine ultimo.