Canestro (Sms Engineering), nomination ai Digital Communications Awards

Massimiliano Canestro, direttore Marketing e Comunicazione della Sms Engineering, ha avuto la nomination ai Digital Communications Awards 2019 nella categoria “small budget” che premia le campagne con budget inferiori ai 10 mila euro ma che producono risultati rilevanti alla stregua di quelle con budget molto più elevati delle grandi aziende presenti sul mercato. L’obbiettivo della campagna è stata la valorizzazione delle risorse umane della Sms Engineering, coinvolte in prima linea nel creare maggiori margini di profitto per i clienti e spesso ingaggiate anche per aiutarli ad essere più competitivi sia a livello nazionale che internazionale utilizzando l’Information Technology. La campagna è stata finalizzata a far conoscere tutto il team dell’azienda ai clienti, agli investitori, ai fornitori al fine di presentare al pubblico l’organigramma della Pmi più innovativa di Italia, Premiata per l’innovazione da due presidenti della Repubblica nonché dal Governo Inglese oltre e ad aver ricevuto altri 12 Innovation and Excellence Awards sia a livello Nazionale che Internazionale negli ultimi 10 anni.

E’ stato creato un album delle figurine, che ha di fatto sostituito l’organigramma aziendale, in cui i singoli collaboratori appaiono come eroi dei fumetti ed in Squadra nelle Business Unit come fossero dei giocatori del calcio. Le figurine sono collezionate dai clienti e dai Partners e gli Album consegnati agli Investitori in sostituzione dell’Organigramma. Insomma: chi investe in un’Azienda vuole sapere al di la del Rating e del Business Plan su chi investe…ed adesso lo sa e li vede e volendo…li colleziona.