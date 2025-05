Cannes, “Fuori” di Martone conquista la stampa internazionale

Roma, 21 mag. (askanews) – Con una calorosa accoglienza di oltre 7 minuti di applausi in sala, il film di Mario Martone, “Fuori”, unico italiano in concorso a Cannes, dopo la stampa italiana ha conquistato anche quella internazionale.

“Valeria Golino brilla nel tributo di Mario Martone all’anticonformista scrittrice italiana Goliarda Sapienza” ha scritto Indiewire. “De Angelis è elettrica nel ruolo della caotica e autodistruttiva Roberta […] Il ritmo del film si accelera ogni volta che entra nell’inquadratura” pet Variety. “Martone costruisce un’analisi ricca e complessa sulle varie tipologie di donne in carcere e sui crimini che le hanno portate lì” si legge su Deadline.

“Valeria Golino risplende in ‘Fuori’, il ritratto anticonformista di Mario Martone della celebre scrittrice e provocatrice italiana Goliarda Sapienza”, ha scritto The Film Verdict; “Mario Martone dipinge un bellissimo ritratto della scrittrice anarchica Goliarda Sapienza, segnato dall’appassionata amicizia con una ex compagna di carcere” per Libération. “Matilda De Angelis, intensa, una rivelazione”, la recensione di Télérama.

Stasera si svolgerà inoltre l’anteprima speciale del film, in diretta dal Cinema Teatro Ariston di Sanremo e in live streaming in oltre 170 cinema selezionati di tutta Italia. Al termine della proiezione ci sarà un Q and A con regista e cast, moderato da Piera Detassis, presidente dell’Accademia Premi David di Donatello, giornalista e critica cinematografica.

“Fuori” è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi. Il film è tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, la sceneggiatura è firmata da Mario Martone e Ippolita di Majo. Uscirà nelle sale italiane il 22 maggio, distribuito da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono a cura di Goodfellas.