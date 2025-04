Cannes, The Secret Agent_in Concorso, in Italia con Minerva Pictures

Roma, 10 apr. (askanews) – Minerva Pictures ha annunciato che distribuirà in Italia “The Secret Agent”, il nuovo film di Kleber Mendonca Filho, regista e sceneggiatore brasiliano già acclamato per “Bacurau” (Premio della Giuria a Cannes) e “Aquarius” (in Concorso a Cannes).

Il film, che sarà presentato in Concorso al prossimo Festival di Cannes 2025, è un thriller politico ambientato alla fine degli anni Settanta durante gli ultimi anni della dittatura militare brasiliana.

Il protagonista è Wagner Moura, conosciuto nel mondo per la sua acclamata interpretazione di Pablo Escobar in “Narcos” e di Joel in “Civil War” di Alex Garland – nel ruolo di Marcelo, un professore universitario quarantenne in fuga dal proprio passato. Rifugiatosi a Recife durante la settimana di Carnevale per tentare di sfuggire al proprio passato, scoprirà che la città non offre la pace sperata: un racconto teso e avvincente sulla sorveglianza, la paranoia e le ombre del potere. Accanto a Moura, un cast internazionale tra cui Udo Kier – attore cult tedesco che ha lavorato negli anni con grandi cineasti come Paul Morrisey e Andy Warhol (Il mostro è in tavola… barone Frankenstein), Lars Von Trier (Le onde del destino – Europa – Dancer in the dark – Melancholia e molti altri), Werner Herzog (Invincibili, My Son, My Son, What Have Ye Done), Gus Van San (Don’t worry e altri) Dario Argento (Suspiria) e già diretto da Mendoza Filho in “Bacarau”; Gabriel Leone, noto per il suo ruolo di Ayrton Senna nella serie biopic su Netflix “Senna” e per la partecipazione in “Ferrari” di Michael Mann; e Maria Fernanda Candido, conosciuta in Italia per la co-produzione italo-brasiliana “Bastardi a mano armata” per la regia di Gabriele Albanesi e per il suo ruolo da co-protagonista accanto a Pierfrancesco Favino ne “Il traditore” di Marco Bellocchio.

Dopo l’anteprima internazionale a Cannes e l’uscita in Brasile, Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures porterà il film nelle sale italiane, a testimonianza del proprio costante impegno nella promozione del grande cinema d’autore internazionale.