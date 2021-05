Canoa: CdM velocità, Rizza bronzo nel K1 200

Szeged, 15 mag. – (Adnkronos) – Manfredi Rizza sale sul podio in Coppa del Mondo conquistando la medaglia di bronzo tra le acque ungheresi di Szeged nella disciplina olimpica del K1 200 metri maschile. L’azzurro dell’Aeronautica Militare, con già in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sulle acque del Maty-ér Regatta Course, ferma il cronometro su 35.74, a soli sei centesimi di secondo dall’olimpionico di Rio 2016, il britannico Liam Heath che in 35.68 si aggiudica l’oro. L’argento va al collo del beniamino di casa, l’ungherese ventiseienne Sandor Totka (35.71), che precede la barca tricolore di soli tre centesimi.