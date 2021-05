Ivrea, 6 mag. – (Adnkronos) – Ad Ivrea si è alzato il sipario sugli Europei di Canoa Slalom, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della Canoa, dedicata alle qualificazioni del K1 maschile e femminile, gli azzurri cominciano con il piede gusto conquistando l’accesso in semifinale con Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi, Jakob Weger e Stefanie Horn.