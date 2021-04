Canoa: slalom, Stefanie Horn ottiene la certezza del pass individuale per i Giochi

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Ufficializzata l’assegnazione del pass individuale nel K1 femminile della canoa slalom per Tokyo. Sarà Stefanie Horn la rappresentante tricolore ai Giochi Olimpici Estivi in Giappone: la decisione è maturata al termine della gara internazionale di selezione che si è disputata ad Ivrea, sulle rapide della Dora Baltea. Un banco di prova importante che ha visto gli atleti misurarsi sul percorso che dal 6-9 maggio ospiterà la rassegna continentale, valevole come ultimo atto di qualificazione olimpica. La Horn – dopo le due vittorie a Valstagna – con il successo di Ivrea si è qualificata per l’appuntamento europeo e ha ipotecato il biglietto per il Giappone. Era stata proprio lei a conquistare nel settembre 2019 la carta olimpica per l’Italia, ai Mondiali in Spagna.