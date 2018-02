Canottaggio, 40 competizioni in 4 giorni: torna a Salerno la “Rowing Together”

Sono previsti 4 giorni per 40 competizioni, 2 sport, 3 categorie, 20 circoli, 30 equipaggi canottaggio, 270 atleti master canottaggio, 10 equipaggi Dragon Boat, 180 atleti master canoa, 20 atleti Special Olympics alla ‘Rowing Together-Citta’ di Salerno, evento previsto sul Lungomare Trieste della citta’ campana dal 28 aprile al 1 maggio 2018. Prevista una autentica festa dello sport per la competizione, giunta alla sua quarta edizione, nata dalla collaborazione tra la Happening Sport di Antonio Ricciardi e lo storico Circolo Canottieri Irno, padrone di casa, con l’ausilio di altre realta’, sportive e non. Le competizioni sono aperte a tutti, senza limiti di sesso, eta’, capacita’, abilita’. Spicca la presenza del Gruppo Special Olympics, atleti con disabilita’ mentali che attraverso lo sport migliorano la qualita’ della loro vita quotidiana.