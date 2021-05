Canottaggio: oggi a Cernobbio l’ultimo commosso saluto a Filippo Mondelli

Cernobbio, 3 mag. – (Adnkronos) – Si è svolta questo pomeriggio a Cernobbio, in riva al lago, la cerimonia funebre per Filippo Mondelli, campione mondiale dell’Italremo e membro del Consiglio Nazionale del Coni, scomparso giovedì scorso a soli 26 anni a causa di un osteosarcoma. Moltissime le personalità del mondo dello sport – canottaggio in testa – presenti a Cernobbio per l’ultimo saluto: il Presidente del Coni Giovanni Malagó, il Segretario generale Carlo Mornati, la Presidente della Commissione Atleti Raffaella Masciadri, il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.