Canottieri Napoli: giovedì il libro “Gli Occhi di Don Carlo”, una rilettura critica di “Cristo si è fermato a Eboli”

Si terrà il 25 gennaio alle ore 18, presso il Salone De Gaudio del Circolo Canottieri Napoli la presentazione del libro “Gli occhi di Don Carlo”. Interverranno oltre gli autori il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale, l’avvocato Domenico Ciruzzi, Antonella Stefanucci.

Il volume, illustrato da Isabella Staino, presenta un saggio critico di Andrea Di Consoli ed una prefazione di Franco Arminio e costituisce una rilettura del celeberrimo “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. Una sovrapposizione di sguardi, quello di Levi, di Staino e di Di Consoli, due dei quali “stranieri”, che penetrano la realtà per andare oltre e al di là di essa.

“Levi era uomo di scienza e di ragione – scrive Andrea Di Consoli –, ma ha sempre avuto qualcosa, nello sguardo e nell’atteggiamento, di mitopoietico, di mitologico, di olimpico, com’è stato più volte detto. Per quanto egli stia con precisione e lucidità nel qui storico, nelle concrete pieghe del reale, in lui emerge sempre questo sguardo “superiore”, tra il lirico e il mitologico, di chi osserva le cose da una sorta di altura sacra». E aggiunge, parlando di Staino: Il suo sguardo “porta il Cristo altrove, lo rende universale, disarcionandolo dall’ico-nografia tradizionale del realismo meridionalistico. È come se Isabella Staino ricollegasse quest’opera all’immaginario universale della favolistica popolare – ho pensato a Chagall –, in tal modo dimostrando un aspetto fondamentale, e cioè che l’opera di Levi non è regionalistica, ma universale, perché tutte le civiltà contadine del mondo hanno questa stessa complessità e stratificazione morale e spirituale”.

Isabella Staino

Nasce nel 1977 a Firenze. Si è diplomata all’Accademia delle Belle Arti presso la Scuola di Pittura del prof. Gustavo Giulietti. Vive e lavora a Livorno.

Con Sergio Staino ha illustrato i libri di Adriano Sofri: « Racconto di Natale » – edizioni Einaudi, 2002; «Gli angeli del cortile » – edizioni Einaudi, 2003;

« L’impero delle cicale » – edizioni coconino press, 2004.

Dal 1995 partecipa a numerose mostre collettive ed esposizioni personali.

Ha realizzato scenografie e costumi per la compagnia teatrale GOGMAGOG. E’ stata assistente alla scenografia e costumi per il Festival Opera Barga.

Nel 2007 ha partecipato allo spettacolo teatrale “La Dafne- eutanasia di un amore” con la regia di Riccardo Massai presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, realizzando una pittura dal vivo. Ha collaborato con la compagnia teatrale di Gaetano Ventriglia per lo spettacolo “Non ho prospettive” e “Otello, alzati e cammina”. Per la manifestazione PittiUomo 2011 ha partecipato alla performance “Vestirsi da uomo” di Marc Ascoli a Villa Favard a Firenze, realizzando 4 grandi teste di coniglio. Nel dicembre 2012 collabora con la compagnia teatrale EFFETTO COLLATERALE costruendo una testa di bestia per il Festival Caproniano di Livorno.

Nel 2011 ha realizzato uno dei trenta tavoli dipinti di artisti italiani, selezionati dalla Galleria Monaci sotto le stelle di Brescia, per LA The Bowery House di New York. Il 2 novembre 2012 dipinge una pittura dal vivo di una tela di 2×3 a Pisa al Teatro Rossi Aperto.

Andrea Di Consoli

E’ nato a Uster (Zurigo) nel 1976 da genitori lucani emigrati. Dal 1987 al 1996 ha vissuto in Lucania. Dal 1996 vive e lavora a Roma. Laureato in lettere moderne con Walter Pedullà, è giornalista free-lance. E’ critico letterario, editorialista e reportagista su “Il Messaggero”, “Il Riformista” e “Il Quotidiano della Basilicata”. Collabora anche a “Il Mattino”, “Il Tempo” e “Liberal”. Dopo aver esordito nel 1997 su “L’Avanti!”, dal 2002 al 2009 ha scritto su “L’Unità”, e, nel biennio 2003/2004, su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Ha anche scritto per “Stilos” e “Conquiste del lavoro”. Collabora alla rivista “Nuovi Argomenti”. Dal 2000 lavora assiduamente ai programmi radiotelevisivi della Rai (Radio2, Rai International, RaiSat, Rai Cinema). Dal 2008 lavora a Rai 1, al programma “Unomattina”, dove si occupa di libri e di cultura. Insieme a Franco Scaglia ha realizzato il documentario “La Santa – Gerusalemme” (Rai Cinema, 2011). Dal 2003 al 2007 ha diretto la casa editrice Avagliano. Dal 2008 è editor della casa editrice Hacca (www.hacca.it). Collabora con il Teatro Stabile di Roma.