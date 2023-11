Canottieri Napoli, martedì workshop sull’invecchiamento attivo

Riprendono i dibattiti aperti alla città al Circolo Canottieri Napoli, si ricomincia con una tavola rotonda che vede Professori Universitari, Accademici ed Esperti di assoluto valore internazionale confrontarsi su un tema sempre più attuale: invecchiare in modo sano e attivo.

“Elisir di una vita lunga, sana e attiva” è il titolo dell’evento in programma il prossimo 28 novembre alle ore 17 nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli.

L’argomento trattato è di estrema attualità ed interesse perché rappresenta il tema dell’anno sia europeo che mondiale “l’invecchiamento sano e attivo” per il quale si stanno moltiplicando progetti di ricerca, convegni e dibattiti.

Ne discuteranno: Carlo N. Lauro, presidente Apef, Natale G. De Santo, Past President EAPE Maria Triassi, Ordinario di Igiene – Presidente Scuola Medicina e Chirurgia Univ. Federico II, Maddalena Illario, Associato di Patologia Generale, Franco Rengo, Emerito di Geriatria già Preside Facoltà Medicina e Chirurgia, Anna Maria Colao, Ordinario di Endocrinologia Titolare Cattedra UNESCO, Guido Iaccarino – Ordinario di Medicina Interna, Alessandro Castagnaro, Ordinario di Storia dell’Architettura, Gino Nicolais, Emerito Univ. Federico II, Presidente COTEC, MATERIAS e CNR, Franco Salvatore, Emerito di Biochimica ideatore e realizzatore del CEINGE Centro di ricerca per le tecnologie avanzate, Sara Diamare , Psicoanalista e Psicoterapeuta,Ettore Cucari ,Past President FIAVET.

A moderare e introdurre i lavori, Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri Napoli.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Associazione Professori Emeriti Federiciani (APEF) – European Association of Professors Emeriti (EAPE) – Scuola di Medicina e Chirurgia D.U. Sanità Pubblica e in sinergia con Circolo Nautico Posillipo, Rotary Club, Inner Wheel, Lions.