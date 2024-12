“Canta Napoli”: un viaggio nella musica partenopea alla Locanda del Cerriglio

La Locanda del Cerriglio, annuncia ì“Canta Napoli”, una rassegna di concerti dedicati alla musica napoletana, che si terrà ogni martedì a partire dal prossimo 3 dicembre. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare la canzone partenopea in un luogo unico, già noto per aver ospitato il celebre pittore Caravaggio durante il suo soggiorno napoletano nel XVII secolo. Fondata nel 1200, la Locanda del Cerriglio è uno dei luoghi più antichi e affascinanti di Napoli. Dopo un accurato restauro, il locale conserva intatta l’atmosfera di un tempo, offrendo non solo eccellenze culinarie, ma anche una proposta culturale di grande prestigio. Dopo il successo delle serate jazz del mercoledì, che hanno attirato musicisti e appassionati da tutta la regione, la Locanda ha deciso di ampliare la propria offerta con questa nuova rassegna musicale. La direzione artistica è affidata al batterista jazz Ciro Troise.

Ecco i primi appuntamenti:

3 dicembre : Inaugurazione della rassegna con gli INapulera , gruppo noto per la capacità di reinterpretare la tradizione napoletana con spettacoli coinvolgenti.

: Il maestro guiderà gli spettatori in un viaggio attraverso le credenze popolari e la storia della canzone napoletana. 10 dicembre: Protagonista della serata sarà Alessia Molo, cantante e attrice, accompagnata dal musicista e scrittore Peppe Licciardi.

Il programma continua ogni mercoledì sera con le serate Jazz e un Capodanno musicale.

