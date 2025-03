“Canta Suona e Cammina”, a Napoli il progetto formativo spegne dieci candeline

“Canta, Suona e Cammina” spegne le dieci candeline con un evento gratuito in programma sabato 14 dicembre, alle ore 10.30, nel Conservatorio di musica San Pietro a Majella, a Napoli. Il progetto formativo, la cui missione è promuovere la musica tra i giovani e, attraverso di essa, creare percorsi di crescita culturale e sociale in contesti di grande bisogno, sarà raccontato al pubblico da alcuni dei suoi protagonisti, con la proiezione di un documentario realizzato per il decennale e con le performance delle bande musicali composte prevalentemente da ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, ma anche da allievi della sezione senior ormai cresciuti, che in questi anni hanno aderito all’iniziativa divenendo promettenti musicisti.

Nella Sala Scarlatti del Conservatorio, ai saluti istituzionali del M° Gaetano Panariello, Direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, di S.E. Mons. Crescenzio Sepe, Cardinale Emerito, di Rosanna Romano, Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, e di Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico Scabec Spa, seguiranno gli interventi di Padre Adolfo Russo, Presidente della Fondazione Fare Chiesa e Città, Francesca Maciocia, Direttrice ufficio progetti e organizzazione Scabec Spa, Anna Angellotto, Coordinatrice degli educatori, a cui è affidata la narrazione dei dieci anni del progetto. Infine, prevista una performance delle bande musicali con la direzione dei maestri Eugenio Ottieri, Coordinatore didattico del progetto – Progetto Sonora, e Roberto Gaudino, Direttore della sezione senior.

“Canta, Suona e Cammina” rappresenta il cuore dell’iniziativa Musica nei Luoghi Sacri, nata dalla collaborazione tra la Curia Arcivescovile di Napoli e la Regione Campania che promuove l’iniziativa attraverso Scabec (fondi POC 2014-2020, edizione 2023/2024 DGR 564/2022), che ne coordina le attività, e la Fondazione Fare Chiesa e Città, responsabile della curatela scientifica e del raccordo con le parrocchie. Grazie al progetto, 350 giovani musicisti hanno la possibilità di entrare a far parte di 8 bande musicali locali, selezionati tra le parrocchie dei quartieri più esposti al disagio giovanile di Napoli e nei comuni di Afragola, Ercolano e Pompei, dove le difficoltà educative e sociali sono particolarmente presenti. Questo percorso musicale rappresenta un’opportunità concreta per aiutare i ragazzi a trovare una strada positiva, rispondendo alle esigenze di supporto e crescita individuale in contesti di fragilità.

“Canta, Suona e Cammina” è molto più di un progetto musicale: è un’iniziativa di trasformazione sociale che, attraverso la forza della musica, la disponibilità dei parroci e l’impegno costante di circa 40 maestri, educatori e coordinatori territoriali, mira a costruire un futuro migliore per i giovani e per la comunità.

Le chiese coinvolto sono: Parrocchia Santa Caterina a Formiello – Porta Capuana, Parrocchia Santa Maria della Misericordia a Porta Grande – Capodimonte, Parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio – Scampia, Parrocchia Ave Gratia Plena, Santuario Diocesano di Sant’Anna – Barra, Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes – San Giovanni a Teduccio, Parrocchia Santa Maria del Pilar, Centro Educativo San Domenico Savio – Ercolano, Santuario della Beata Vergine di Pompei Istituto Bartolo Longo – Pompei, Parrocchia San Giorgio Martire – Afragola.

L’evento celebrativo è a partecipazione gratuita fino a esaurimento posti.

