Canti, fiori e preghiere davanti alla tomba di Navalny

A Mosca l’omaggio all’oppositore di Putin morto due anni fa

Milano, 16 feb. (askanews) – Canti, preghiere e fiori in un cimitero di Mosca per rendere omaggio ad Alexei Navalny, l’oppositore del Cremlino, nel secondo anniversario della sua morte. Decine di persone si sono radunate davanti alla sua tomba. “Un sentimento di amarezza, dolore e un senso di un futuro senza speranza. La fede nel futuro è perduta. Era un raggio di luce brillante in cui tutti credevano; la gente voleva emularlo e seguirlo”, dice la pensionata Lyudmila.”Siamo qui perché vogliamo onorare la memoria di un uomo che è morto immeritamente, a causa della repressione politica. Abbiamo semplicemente sentito, a livello umano, che dovevamo venire qui oggi”, aggiunge Olga.Una valutazione di cinque paesi europei ha rilevato che Navalny è morto per avvelenamento da una tossina trovata nelle rane avvelenate, che la Russia aveva “i mezzi, il motivo e l’opportunità” di somministrare mentre stava scontando una pena di 19 anni in una prigione russa per “estremismo”. La Russia ha respinto la valutazione.