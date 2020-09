“Cantica21”, nuova call per l’arte contemporanea: contributi fino a 20mila euro

Un progetto pubblico che sostiene la produzione di opere nuove con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea italiana nel mondo. È ‘Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere’, l’iniziativa promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese e il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione Generale creatività contemporanea. Il progetto, come spiegato durante una conferenza stampa, è suddiviso in tre sezioni, con una speciale dedicata a Dante in occasione del 700esimo anniversario dalla morte. Un’altra sezione è rivolta agli under35 e una agli over35 (per entrambe il massimo delle proposte scelte è di 20, mentre per il tema dantesco non si va oltre le 5). Il Ministero degli Esteri ha stanziato 5mila euro per ogni opera degli artisti emergenti divisi in 2.500 euro per il progetto (a cui corrisponde la cessione di bozzetto e diritti al Maeci) e 2.500 per la realizzazione dell’opera. Per gli artisti over35 il premio è doppio (5mila + 5mila euro) e per la sezione Dante è quadruplo (10mila + 10mila euro).”Il Progetto ‘Cantica 21’ rilancia la narrazione dell’immagine italiana in una fase difficile: vogliamo sostenere l’arte e la creatività contemporanea e favorire l’accesso degli artisti italiani ai mercati internazionali”, ha spiegato Roberto Vellano, direttore centrale per la promozione culturale e lingua italiana e presidente di Eunic, la rete che riunisce le istituzioni degli Stati membri dell’Unione Europea preposte alle relazioni culturali. Il ministero degli Esteri partecipa allestendo una mostra di arte contemporanea diffusa all’interno dei propri uffici nel mondo: le opere vincitrici saranno infatti suddivise in pacchetti tra gli istituti all’estero in modo da toccare il maggior numero possibile di sedi e contesti, seguendo la forte domanda dei Paesi emergenti, lungo tutto il 2021, “ma soprattutto dalla seconda metà dell’anno”, come ha precisato Vellano. Le opere poi entreranno nelle permanenti dei musei pubblici di arte contemporanea e nella collezione della Farnesina, vetrina e serbatoio per la promozione italiana che al ministero ospita già 500 opere di artisti contemporani. Vellano ha sottolineato l’impegno del ministero in un progetto più ampio di rilancio, di cui ‘Cantica21’ è solo una parte.Tra le iniziative promosse, la prima lanciata a marzo era ‘We are Italy’, un modo per tenere viva l’attività degli istituti di cultura e ambasciate con video originali e iniziative online in tutti i settori. Nei mesi successivi sono comparse conferenze, installazioni multimediali come Inferno V, e rassegne come ‘Fare cinema online’ e ‘Estate italiana festival’, a cui si affiancherà presto ‘Sanremo giovani world tour online’ per presentare i vincitori al mondo. Nel corso della pandemia il ministero ha lanciato anche un videogioco sul patrimonio italiano e una piattaforma digitale per l’insegnamento della lingua..Sono una trentina i progetti attuali per un finanziamento di cinque milioni. I fondi per questa iniziativa provengono dalle risorse del decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio.