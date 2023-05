Cantine Aperte alla Tenuta Cavalier Pepe, sabato e domenica degustazioni nel verde

Cantine Aperte alla Tenuta Cavalier Pepe è l’occasione per far incontrare gli ospiti con i tecnici e gli specialisti della Tenuta, in modo da poter approfondire, con visite dettagliate e domande mirate, tutte le fasi della produzione dei vini e dell’olio d’oliva. In un’atmosfera gioiosa si svolgeranno tutte le attività previste. Dalle 10.00 alle 18.00, ogni ora, sono in programma la visita in cantina, il giro tra i vigneti e la degustazione guidata dei Cru della Tenuta. Ognuno potrà scegliere le attività che più lo appassionano.

Partendo dalla cantina, un tecnico agrario guiderà gli ospiti tra i vigneti, gli oliveti e le Vigne Menzioni della Tenuta, nei comuni di Sant’Angelo All’Esca, Luogosano e Taurasi. Si avrà la possibilità di scoprire come ci si prende cura dei vigneti durante tutto l’anno, in modo da arrivare alla selezione delle uve da cui hanno origine i prestigiosi vini della Tenuta. Una navetta permetterà gli spostamenti. In cantina, sarà direttamente il cantiniere a guidare gli ospiti alla scoperta di tutto il processo di lavorazione e di vinificazione. Alla fine del percorso, una sosta al Banco dei Vini per una degustazione. All’ingresso, con un ticket di 15 euro sarà possibile partecipare alle due visite e alla degustazione al banco di 3 vini a scelta con tasca e calice.

Un’esclusiva degustazione dei “Cru della Tenuta” è prevista nell’ampia sala degustazioni della cantina. Con la guida del personale specializzato, e i Cru in degustazione: “Oro” Spumante bianco di qualità, “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2020, “Grancare” Greco di Tufo RISERVADOCG 2021, “Opera Mia” Taurasi DOCG 2015, “La Loggia del Cavaliere” Taurasi Riserva DOCG 2015 e “Cerri Merry” vino aromatizzato alle amarene. In abbinamento una selezione di pane con farina di Grani Antichi e Olio i Tre Colli, con tagliere di prodotti tipici irpini tra rustici, formaggi e salumi. Gli ospiti potranno accedere a questa esperienza con un ticket di 20 euro.

I visitatori che vorranno godere del clima di festa e degustare un tagliere di prodotti tipici irpini e una bruschetta di caciocavallo impiccato, accompagnati da un calice di vino o dall’ Aperitivo del Cavaliere, con un ticket di 15 euro, potranno rilassarsi accomodandosi nell’area attrezzata antistante la Cantina.

Ai bambini, come sempre è dedicata una particolare cura. Infatti, durante tutta la giornata, potranno partecipare ad un laboratorio educativo e ad una degustazione alla cieca di marmellate.

Per vivere appieno la giornata, è consigliabile un abbigliamento sportivo. È possibile portare anche i propri cani di piccola taglia. Coloro che lo vorranno potranno ordinare i vini in cantina ritirandoli o scegliendo la consegna a domicilio. L’itinerario consigliato per raggiungere la tenuta è percorrere l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire al casello autostradale Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi (13 km) e poi per Luogosano (3 km), in Via Santa Vara, Sant’Angelo All’Esca, Avellino.