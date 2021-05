Cantine Aperte, in Irpinia alla Tenuta Cavalier Pepe degustazioni di vino e olio

Tra conferme e novità, Sabato 29 e Domenica 30 Maggio 2021, la Tenuta Cavalier Pepe, rinnova l’appuntamento con Cantine Aperte, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino. Con lo spirito e la passione di sempre, quest’anno l’impegno raddoppia con “Vigneti Aperti” ed altre iniziative dedicate.

Per coloro che vorranno vivere una esperienza esclusiva in Tenuta, l’arrivo è previsto per le ore 11.00. I visitatori saranno accolti nell’area antistante la Cantina; riceveranno uno zainetto personale esclusivo per la colazione, che potranno fare nella zona dedicata all’accoglienza, all’aria aperta e sempre all’ombra. Alle 11.30 inizierà una tranquilla passeggiata rilassante tra i vigneti e gli oliveti secolari, con l’illustrazione delle fasi fenologiche della vite e del territorio irpino. Seguirà l’aperitivo per il “Brindisi tra gli oliveti” con Oro Spumante e Rosato Vela Vento Vulcano. Dopo verrà il momento di sedersi sull’aia antistante il ristorante “La Veduta”, dove, immersi in un panorama suggestivo, sarà possibile partecipare al Laboratorio di degustazione guidata sull’assaggio dell’Olio Extra Vergine di Oliva, coordinato da un assaggiatore di olio professionista.

Un giorno in Irpinia è solo all’inizio: dall’aia al ristorante “La Veduta” il passo è breve. Nella veranda aperta del ristorante, verso le 13.00 sarà servito il pranzo con “Menu contadino” (Antipasto: Affettati e formaggi irpini, Sformato di patate e porcini, Tegamino di fave e mentuccia, con in abbinamento olio extravergine “I Tre Colli”. Primo: Paccheri con salsiccia, asparagi e pecorino. Secondo: Filettino di vitellino scottato con salsa all’aglianico, patate al forno e cuori di carciofi. Frutta di stagione. Cocco e nutella con il Cerri Merry) in abbinamento con la degustazione dei vini DOC e DOCG della Tenuta Cavalier Pepe: “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2019, “Brancato” Fiano di Avellino Riserva DOCG 2018, “Terra del Varo” Irpinia Aglianico DOC 2016, “Opera Mia” Taurasi DOCG 2014, Vino aromatizzato “Cerri Merry”. Per Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell: 3493172480; e-mail: visite@tenutacavalierpepe.it

Un’altra novità di quest’anno è la possibilità di usufruire di un servizio navetta a pagamento per tutta la Regione Campania. Si conferma la disponibilità di menù per bambini e per particolari esigenze alimentari, su preventiva richiesta. I bambini, inoltre, durante il pranzo, sono invitati a partecipare ad un laboratorio educativo e ad una degustazione alla cieca di marmellate.

Nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitarie, sono confermate le visite all’interno della Cantina. Durante tutto l’anno presso la Tenuta è possibile fare Passeggiate tra Vigneti e Oliveti, Degustazioni e altre Attività Enogastronomiche. Le Visite Guidate e le degustazioni sono disponibili su prenotazione. La cantina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 ed il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.