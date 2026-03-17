Cantine Federiciane, viaggio nella cucina napoletana con Luciano Pignataro

Un racconto che intreccia cucina, identità e memoria. Il salotto letterario Vega Cultura ha ospitato, al Vega Palace di Carinaro la presentazione del libro “La cucina napoletana” (Hoepli) del giornalista e scrittore Luciano Pignataro, in un appuntamento che ha unito pubblico e protagonisti del mondo enogastronomico.

La sala gremita ha fatto da cornice a un incontro dedicato alla tradizione partenopea, raccontata come linguaggio quotidiano e patrimonio culturale. Al tavolo dei relatori, insieme all’autore, Nicola Ruocco, ideatore de “Gli Incontri di Valore”, la giornalista enogastronomica Antonella D’Avanzo e Antonio Palumbo, esponente della quarta generazione delle Cantine Federiciane dei Campi Flegrei.

Tra libro e racconto del territorio

Nel corso dell’incontro, Luciano Pignataro ha ripercorso i temi del volume, soffermandosi sul legame profondo tra cucina, storia e società napoletana. Un viaggio che mette in luce come il cibo non sia solo nutrimento, ma espressione culturale e chiave di lettura del territorio.

L’omaggio delle Cantine Federiciane

Protagoniste della serata anche le Cantine Federiciane, che hanno presentato una collezione speciale di bottiglie magnum celebrative nell’ambito del progetto Flegreo-Art, realizzato in collaborazione con l’artista Annalisa Saggiomo.

L’iniziativa, pensata per celebrare i 2500 anni di Napoli, unisce tradizione vitivinicola e arte contemporanea. Una delle bottiglie simbolo è stata donata a Luciano Pignataro come riconoscimento per il suo contributo alla cultura enogastronomica.

Mostra e degustazione finale

Gli ospiti hanno inoltre avuto l’opportunità di visitare la mostra dedicata ai pezzi unici della collezione, prossimi alla commercializzazione. A chiudere la serata, una cena su prenotazione con abbinamento dei vini della cantina, curata dall’executive chef Agostino Malapena.

Un evento che conferma il ruolo delle Cantine Federiciane non solo nella valorizzazione della tradizione vitivinicola dei Campi Flegrei, ma anche nella promozione di iniziative capaci di mettere in dialogo cultura, arte e territorio.